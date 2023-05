Wanted: Lebensretter für zwei kleine Kinder gesucht

Zwei kleine Kinder brauchen dringend unsere Hilfe. Jetzt Lebensretter werden!

Ende März musste der kleine Levi aufgrund einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Ihm ging es schlecht und er war ziemlich kraftlos. Aktuell geht das behandelnde Ärzteteam von der Diagnose Blutkrebs aus, was aber noch nicht endgültig bestätigt ist. Levis Eltern, Simone und Nico, haben Angst um ihr Kind, denn viele Menschen mit dieser Diagnose benötigen eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. "Bitte hilf und lass dich als Stammzellspender registrieren", appelliert Levis Mutter Simone.

Ein dreijähriger Junge aus Tirol ist ebenfalls schwerkrank. "Seine Eltern wollen damit noch nicht an die Öffentlichkeit, was wir natürlich respektieren", so das Geben für Leben-Team. "Trotzdem suchen wir bereits für ihn mit, falls er eine lebensrettende Stammzellspende benötigt, damit sie im Ernstfall keine Zeit verlieren."