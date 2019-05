Wanderer stürzte in OÖ über Felsstufe in die Tiefe

Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist am Samstag bei einer Wanderung auf die Kremsmauer im Grenzgebiet der Bezirke Gmunden und Kirchdorf über eine Felskante gestürzt und verletzt worden. Der Oberösterreicher hatte mit seiner Freundin mehrere Gipfel überquert, als das Paar sich zum Umkehren entschloss. Umgestürzte Bäume hatten den Weg zum Gipfel der Kremsmauer verlegt.

Die beiden Wanderer wählten den Abstieg in Richtung Grünau im Almtal/Schwarzenbach. Allerdings blockierten auch hier umgestürzte Bäume den Weg. Der 32-Jährige suchte nach einer möglichen Abstiegsvariante und hielt sich dazu an einem Baum fest, um über eine Felsstufe hinunterzuschauen. Plötzlich gab der Baum nach, der Mann stürzte zehn Meter senkrecht und weiter in steiles Waldgelände ab, wo er verletzt liegen blieb. Die Freundin verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber “Martin 3” geborgen und ins Krankenhaus Kirchdorf geflogen, teilte die Polizei mit.