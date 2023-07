Wanderer erlag nach Absturz in Vorarlberg Verletzungen

Ein 47-jähriger Wanderer hat sich am Montag im Gemeindegebiet von Schruns (Montafon) bei einem 30 Meter-Absturz über eine Felswand tödliche Kopfverletzungen zugezogen. Der Urlauber schaffte es zwar noch, sich in Richtung der Bundesstraße fortzubewegen und um Hilfe zu rufen. Anrainer, die den Mann gehört hatten und Erste Hilfe leisteten, konnten das Leben des 47-Jährigen aber nicht retten. Er starb an Ort und Stelle, informierte die Polizei.

Der Mann war am Montag kurz vor 12.30 Uhr im Bereich Gauenstein beim Landschrofen unterwegs. Wie und warum es zum Absturz kam, war vorerst unklar.