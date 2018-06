Wanderer auf Alm von Kuh angegriffen und verletzt

Eine Gruppe aus vier Wanderern ist am Sonntag zu Mittag auf einer weststeirischen Alm von einer Kuh attackiert worden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Dabei wurden eine Frau (74) und ein Mann (78) aus dem Bezirk Deutschlandsberg verletzt. Die beiden wurden von den Rettungskräften ins LKH Deutschlandsberg gebracht.

Die vier Wanderer waren gegen 11.45 Uhr im Koralmgebiet unterwegs und gingen von der Bärentalhütte kommend in Richtung Grünangerhütte. Bei der Durchquerung einer Weide gingen die Wanderer an einer Kuh vorbei, die frisch gekalbt hatte. Das Rind stieß die 74-Jährige zu Boden und griff die am Boden liegende Frau weiter an. Der Rest der Gruppe versuchte mit Stöcken die Kuh zu vertreiben. Das Tier ließ von der Verletzten ab und attackierte nochmals die Gruppe.