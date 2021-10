Wanderer abgestürzt – schwere Beinverletzung

Ein 34-jähriger Wanderer ist am Mittwoch in Tschagguns zehn Meter ab. Er erlitt schwere Beinverletzungen.

Ein 34-jähriger Wanderer machte sich am frühen Mittwochnachmittag zu den Drei Türmen in Tschagguns auf. Als er gegen 14.15 Uhr versuchte den Großen Turm zu erklimmen, rutschte er plötzlich aus. Der Mann stürzte daraufhin fünf bis zehn Meter in die Tiefe.