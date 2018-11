Walther Rode-Preis an "Kurier"-Karikaturist Pammesberger

Der langjährige "Kurier"-Karikaturist Michael Pammesberger hat am Donnerstag den Walther Rode-Preis erhalten. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung, gestiftet vom Medienhaus Wien, wird für "vorbildlich guten Journalismus, der wissenschaftlich begründbaren Qualitätskriterien entspricht", vergeben. Gewürdigt wird Pammesberger als präziser Protokollführer österreichischer Realitäten.

Unabhängige Berichterstattung sei wesentlich für einen “offenen, qualitätsvollen Diskurs, damit eine Demokratie mit pluralistischen Positionen sichtbar wird”, doch der Druck auf den Zeitungsjournalismus werde immer größer. “Der Kampf um die Autonomie in den Redaktionen unter schwieriger werdenden ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen auch in Traditionsmedienhäusern wird da umso bedeutsamer. Michael Pammesberger nutzt diese Freiheit. Wenn Öffentlichkeit von Regierenden immer öfter in die Irre geführt werden soll, kann er die präsentierten Zerrbilder der Wirklichkeit zur Kenntlichkeit karikieren”, heißt es in der Laudatio.