Walser tritt als Tiroler Wirtschaftskammer-Chef zurück

Der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (ÖVP) hat Freitagnachmittag seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er selbst sprach in einer Erklärung von "persönlichen Gründen" und räumte gleichzeitig ein, dass er seiner "Rolle und Verantwortung als Unternehmer nicht immer den nötigen Platz eingeräumt" habe. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegenüber der APA erklärte, läuft gegen Walser ein Ermittlungsverfahren wegen Finanzstrafdelikten.

"Die fünf Jahre meiner Zeit als Wirtschaftskammerpräsident waren geprägt von Krisen und kurzen Hoffnungsschimmern", blickte Walser zurück. Diese Jahre hätten ihm "sehr viel abverlangt" und "ihre Spuren hinterlassen". Viel Raum gab Walser in seiner persönlichen Erklärung dem Dank an sein Team in der Wirtschaftskammer. Besonders hob er dabei Wirtschaftsbundobmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) hervor: "Er wird als Fraktionsführer dafür Sorge tragen, dass in der Wirtschaftskammer kein Vakuum entsteht und die Interessenvertretung reibungslos weiter funktioniert." Wer Walser nachfolgt, war vorerst unklar.