Wallner: Wertvolle Arbeit der Bildungshäuser

Einrichtungen in Batschuns, St. Arbogast sowie Bezau und das Katholische Bildungswerk Vorarlberg erhalten heuer Landeszuschüsse in Gesamthöhe von über 360.000 Euro.

In Sachen lebensbegleitendes Lernen müssten für die Landesbürgerinnen und -bürger beste Rahmenbedingungen bereitstehen, betont der Landeshauptmann. In den Bildungshäusern in Batschuns, St. Arbogast und Bezau und dem Katholischen Bildungswerk sieht er „wichtige Partner, die in der heimischen, gut entwickelten Bildungslandschaft fest verankert sind“. Landauf, landab würden die Einrichtungen mit ihren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten auf großes Interesse in der Bevölkerung stoßen, sagt Wallner.