Wallner: Hochwasserschutz am Rhein hat weiterhin höchste Priorität

Landeshauptmann Markus Wallner erneuert nach starken Regenfällen die Forderung nach Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Rhesi.

Nach den starken Regenfällen in Teilen Österreichs und der Hochwasserkatastrophe in Deutschland weist Landeshauptmann Markus Wallner erneut auf die Wichtigkeit der Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Rhesi hin: "In den letzten Tagen hat man eindrucksvoll gesehen, wie wichtig ein umfassender Hochwasserschutz ist. Zum Schutz der Bevölkerung investieren wir jährlich 18 Millionen Euro in Hochwasserschutzbauten. Aufgrund des enormen Gefahrenpotentials hat gerade die Hochwassersicherheit am Rhein für uns höchste Priorität. Ich dränge deshalb auf einen raschen Ministerratsbeschluss zur Aufnahme der offiziellen Staatsvertragsverhandlungen zwischen Österreich und der Schweiz. Der Vertrag dazu liegt derzeit in Wien. In Folge könnte das Projekt eingereicht werden und die Verfahren gestartet werden. Das wäre ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung des Jahrhundertprojekts", betonte Landeshauptmann Markus Wallner.