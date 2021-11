Wallner gegen möglichen generellen Lockdown

Der am Sonntag beschlossene österreichweite Lockdown für Ungeimpfte soll das Ende der Lockdown-Fahnenstange sein - zumindest wenn es nach Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) geht. Von einem generellen Lockdown, also auch für Geimpfte, hält der Landeshauptmann nichts. "Das ewige Lockdown-Wiederholen ist keine Strategie", sagte Wallner im APA-Gespräch.

"Größte Zurückhaltung in dieser Frage. Ich halte es jetzt für falsch, darüber zu diskutieren", betonte der Landeshauptmann. Es könne nicht angehen, "Geimpfte in einen Lockdown zu drängen" - und gleichzeitig notwendigerweise danach zu trachten, dass sich ebenjene Personen die dritte Impfdosis abholen, erklärte Wallner und lag damit auf einer Linie mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). Dies wäre der Motivation dieser Menschen abträglich und ein falsches Signal. Zudem befinde man sich "mitten in einem Wirtschaftsaufschwung" - hier eine "Vollbremsung" einzulegen, wäre falsch. Ein allgemeiner Lockdown sollte daher nicht "schnellstmöglich angestrebt", sondern "größtmöglich vermieden" werden.