Wall Ads: Werbung, die Eindruck macht!﻿

Mit der neuen innovativen Werbeform setzen Sie Ihre Markenbotschaft bestmöglich in Szene: Mit der Wall Ad prägen Sie die Startseite von VOL.AT mit dem Corporate Design Ihrer Marke bzw. mit dem Look Ihrer Kampagne.

Die Wall Ad umrahmt den zentrierten VOL.AT News-Content, indem der gesamte obere sowie der linke und rechte Bereich durchlaufend und exklusiv mit Ihrem Corporate Design gestaltet wird (sichtbar am Desktop bzw. im Webformat, nicht in der mobilen Version). Großes Plus: Bildergalerien, 3D-Produktansichten, Newsticker, Social Media oder Videos - sogar im Großformat - können problemlos integriert werden.

Viele Vorteile

Die Vorteile dieser innovativen Werbeform liegen auf der Hand: Die Anzeige ist großflächig und interaktiv gestaltet, macht neugierig und regt dazu an, spielerisch mit den Inhalten zu interagieren. Die User müssen die Seite dazu nicht verlassen, denn die Interaktion funktioniert bequem an Ort und Stelle. Wall Ads erfreuen somit nicht nur das Auge der User, sondern wirken sich auch messbar positiv auf Visibility und Awareness aus. Das individuelle Tracking macht sofort sichtbar, was bei den Usern ankommt.

Von der Reichweite profitieren