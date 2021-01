Walkner verliert bei Dakar erneut Zeit - Etappe an Barreda

Das Motorrad-Klassement bei der Rallye Dakar ist auf der vierten Etappe am Mittwoch erneut durcheinandergewirbelt worden. Der Spanier Joan Barreda (Honda) feierte seinen zweiten Tageserfolg, der Australier Toby Price musste hingegen 24 Stunden nach seinem zweiten Sieg erneut einen Rückschlag hinnehmen. Sein KTM-Teamkollege Matthias Walkner büßte ebenfalls viel Zeit ein. Der Franzose Xavier de Soultrait (Husqvarna) übernahm die Gesamtführung.

"Leider habe ich mich bei Kilometer 180 ziemlich verfahren und nicht mehr ins Roadbook zurückgefunden. Ich bin dann ein wenig mit der Wut im Bauch gefahren und habe Vollgas gepusht. Ich muss sagen, ich war schon ziemlich am Limit und zum Teil war es echt grenzwertig", erklärte Walkner in einer Aussendung. Er verbesserte sich um acht Positionen auf den 31. Platz, sein Rückstand wuchs aber auf mehr als 2:08 Stunden an.