Walkner nach Dakar: "Froh, wieder gesund daheim zu sein"

Matthias Walkner (5.) und Privatfahrer Martin Freinademetz (71.) haben nach der Dakar-Rallye 2020 nochmals Bilanz gezogen. Nach dem tödlichen Unfall des Portugiesen Paulo Goncalves habe er mit dem Gedanken gespielt, das Rennen vorzeitig zu beenden, sagte Walkner dabei in der mit 400 Gästen randvollen KTM-Motohall in Mattighofen. "Ich sage immer, wir sind wie eine Dynamitstange mit Zündschnur."

"Er war der Rallye-Papa, der immer unser Tempo gefahren ist und immer ein offenes Ohr hatte. Er hat mir in meinen ersten Jahren viel geholfen und gute Tipps gegeben", erinnerte sich Walkner traurig. "Er war 30 Jahre im Rennsport, Weltmeister und bei 15 Dakars am Start. Wenn so ein erfahrener und fitter Mann so schwer stürzt, öffnet es einem schon die Augen."