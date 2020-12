Walkner für seine siebente Dakar-Rallye zuversichtlich

Die zweite in Saudia-Arabien gefahrene Dakar Rallye rückt näher, die zwölf Etappen sind für 3. bis 15. Jänner angesetzt. Österreichs Hoffnungsträger bei den Motorrädern ist erneut Matthias Walkner, der Salzburger nimmt zum bereits siebenten Mal an der Extremsport-Veranstaltung teil. 2018 hatte er die Dakar gewonnen, heuer im Jänner kam er auf Rang fünf, wobei die KTM-Siegesserie beendet wurde. Diesmal sind für die Endabrechnung die Top drei das erklärte Ziel Walkners.

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es diesmal nur ein Vorbereitungsrennen, bei der Andalusien Rallye wurde Walkner im Oktober Sechster. Zuletzt hatte er mit der KTM-Truppe bei einem rund vier Wochen langen Trainingslager in Dubai versucht, für den Klassiker zu Jahresbeginn in Schwung zu kommen. Am 26. Dezember erfolgt der Abflug ins Abenteuer, ein negativer Corona-Test muss dabei sein. Vorort wird noch einmal getestet, bevor es in eine dreitägige Hotel-Quarantäne geht.

Hatte Walkner vor gut zwei Monaten in Spanien die lange Rennpause gemerkt - seit Jänner hatte er keine Konkurrenz mehr bestritten - und danach vor allem auch über Konzentrationsmängel geklagt, hat er in Dubai am Ausmerzen all der Schwächen erfolgreich gearbeitet. "Ich habe da in Summe fast 20 Fahrtage gehabt. Man merkt, dass ein so großer Block viel mehr bringt als nur immer eine Woche." Nach etlichen Roadbooks wurde gefahren, unzählige Navigationskilometer abgespult.