Walkner auf verkürzter Mittwoch-Etappe der Dakar Sechster

Matthias Walkner hat die aufgrund von starkem Wind verkürzte zehnte Etappe der Rallye Dakar am Mittwoch in Saudi-Arabien auf dem sechsten Rang beendet. Der Salzburger KTM-Werkspilot verlor 5:23 Minuten auf den spanischen Tagessieger Joan Barreda (Honda). In der Gesamtwertung ist Walkner weiter Sechster, 41:32 Minuten beträgt sein Rückstand auf den führenden US-Amerikaner Ricky Brabec.

Bei den Autos baute Carlos Sainz mit dem Etappenerfolg seine Gesamtführung weiter aus. 18:10 Minuten liegt der spanische Mini-Fahrer nun vor Nasser Al-Attiyah aus Dakar (Toyota), der am Mittwoch nur 17. wurde und dabei 17:46 Minuten einbüßte.

Wegen des starken Windes war die Sicherheit des Rennens gefährdet, da Hubschrauber nicht fliegen konnten. Deshalb entschieden sich die Veranstalter, das ursprünglich 608 Kilometer lange Teilstück von Haradh nach Shubaytah schon bei Kilometer 345 - davon 223 auf Zeit - zu stoppen.