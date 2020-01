Walkner auf erster Dakar-Etappe bei Motorrädern Dritter

Der Österreicher Matthias Walkner hat am Sonntag bei der Dakar-Rallye gleich mit einem Podestplatz begonnen. Der Salzburger belegte auf der ersten Etappe in Saudi-Arabien bei den Motorrädern Rang drei, auf seinen siegreichen australischen KTM-Markenkollegen Toby Price fehlten ihm 2:40 Minuten. Bei den Autos gab es einen Überraschungserfolg des litauischen Mini-Piloten Vaidotas Zala.

Der Untergrund sei laut Walkner sehr trocken, es herrsche ein extrem flaches und grelles Licht, bei dem man die Kontraste und somit die großen Steine zum Teil gar nicht mehr wahrnehme. Walkner: "Damit muss ich mich jetzt schnellstmöglich zurechtfinden." Der Start am Montag als Dritter sei keine schlechte Ausgangsposition. "Das Roadbook wird erst in der Früh ausgegeben. Ich bin gespannt und hoffe auf ein, vom Veranstalter, fehlerfreies Roadbook - sonst endet der morgige Tag im Chaos."

In der Autowertung hatte Zala in einem Mini nach 3:19 Stunden 2:14 Minuten Vorsprung auf den 13-fachen französischen Gesamtsieger Stephane Peterhansel. Dritter auf der Strecke von Dschidda nach Al-Wajh über 752 km bzw. 319 Sonderprüfungskilometer wurde der Spanier Carlos Sainz.

Die Dakar-Rallye wird in diesem Jahr erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen. Das islamisch-konservative Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, hat sich das Motorsport-Ereignis für fünf Jahre gesichert und zahlt dafür angeblich rund 80 Millionen US-Dollar (71,77 Mio. Euro). Die Konkurrenz führt in diesem Jahr in zwölf Etappen über insgesamt knapp 7.900 Kilometer Distanz. Das Montag-Teilstück geht über 393 Kilometer von Al Wajh nach Neom.