Waldviertler Fichte für den Weihnachtsmarkt in Schönbrunn

Eine Fichte aus dem Waldviertel, rund 90 Jahre alt und 18 Meter hoch, wird der Christbaum am Kultur- und Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien. Geschmückt mit 1.000 energieeffizienten LED-Lichtern wird er bei der Eröffnung am 19. November strahlen. Der Baum stammt aus dem Forstbetrieb Waldviertel-Voralpen der Österreichischen Bundesforste und wurde Mittwochfrüh aufgestellt.

Rund 80 Ausstellende werden sechs Wochen lang ihre Produkte vor dem Schloss feilbieten. Das Angebot reicht von Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck über nostalgisches Spielzeug bis zu Delikatessen.

(S E R V I C E - Kultur- & Weihnachtsmarkt Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn, 19. November 2022 bis 4. Jänner 2023, weitere Informationen unter )