"Waldheims Walzer" bei Oscar-Verleihung 2019 chancenlos

Ruth Beckermanns "Waldheims Walzer" bleibt bei der Oscar-Verleihung 2019 chancenlos: Am Dienstag veröffentlichte die Academy die Shortlist mit neun Werken, die weiter im Rennen um den Auslandsoscar bleiben. Der von Österreich ins Rennen geschickte Dokumentaressay findet sich nicht darunter. Weiterhin Chancen auf die Trophäe des besten nicht-englischsprachigen Films hat hingegen Deutschland.

Florian Henckel von Donnersmarcks “Werk ohne Autor” über die an Gerhard Richter orientierte Lebensgeschichte eines Künstlers im Nachkriegsdeutschland kam auf die Liste der verbleibenden neun Filme, aus denen am 22. Jänner dann jene fünf destilliert werden, die es tatsächlich in die Endrunde für die 91. Oscars schaffen. Die Gala findet am 24. Februar in Hollywood statt.