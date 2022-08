Waldbrand in Tschechien nach 20 Tagen gelöscht

In Tschechien haben die Feuerwehrleute nach 20 Tagen den Waldbrand an der Grenze zu Deutschland löschen können. Innenminister Vit Rakusan teilte am Freitag auf Twitter mit: "Der Brand ist gelöscht." Der größte Waldbrand in der tschechischen Geschichte war am 24. Juli im Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen und hatte rasch auf Sachsen übergegriffen.

Rund 6.000 Kräfte waren bei der Brandbekämpfung in Tschechien im Einsatz, hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Insgesamt waren 1.060 Hektar Land betroffen. Flugzeuge aus Italien und Schweden sowie Hubschrauber aus Polen und der Slowakei halfen bei den Löscharbeiten. 72 freiwillige Feuerwehrleute überwachen nun noch das Gebiet, damit der Brand nicht erneut ausbricht. Zur Brandursache laufen Ermittlungen.

Auch in der Sächsischen Schweiz sind seit Wochen hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, um den Waldbrand zu löschen. Auch hier wurden Löschhubschrauber eingesetzt. Zuletzt beruhigst sich die Lage zusehends, Regen war aber weiterhin nicht absehbar.