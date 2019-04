Waldbewirtschaftung: Nachhaltiges Holz & mehr

Die Bewirtschaftung des Waldes produziert Holz und verbessert die Schutzwaldleistungen. Dabei wird mit der Natur gearbeitet.

Nachwachsender Rohstoff, Klimaschutz und gesundes Wohnen. Holz ist bei uns der bedeutendste nachwachsende Rohstoff. In einer Minute wächst in Vorarlberg ein Kubikmeter Holz nach. Von den jährlich über 600.000 nachwachsenden Vorratsfestmetern werden nur etwa 400.000 Festmeter genutzt. Holz bringt Wertschöpfung und Arbeitsplätze in die Region und der Klimaschutz wird gleich dreimal erfüllt. Einmal wird im Wald CO ² gespeichert, ein zweites Mal verlängert die Holzverwendung den Speicherungseffekt und ein drittes Mal wird bei der Verbrennung kein zusätzliches CO ² produziert. Ganz persönlich profitiert jede(r) Anwender(in) von der besonders gesunden Wohnbiologie von Holz und kann einen Wohlfühleffekt bei der Verbrennung zum Beispiel in einem Kachelofen genießen.