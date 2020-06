Es ist Samstag, Nachmittag. Der Wald sagt: „Komm!“ Rasch, Schuhe, Auto. Hin. Die pfeilgerade Straße entlang. Am Ende teilt sie sich in ein T. Fahre rechts. Nach 200 Meter ist der Waldrand erreicht. Bach, der rauschende, joggt links herunter, gluckst unter der Straße weg. Mutwillig aufgefangen, in Betonmauern gelegt, ins künstliche Becken gezwungen dreht er ein paar hilflose Spiralen, dann saugt ihn das große Rohr weg. Daneben lungert der steinige Waldweg, Bachs Begleiter. Schlafende Materie, wacher Bachgeist. „Parke den klumpigen Caddycar! Steig aus, folge dem Weg!“ Der Wald hat mich eingeladen, los hinein. Lispelnde Windgeräusche, Vogelgezwitscher, Bachgeschwätz, zwei Mädchen sitzen am Weg, tuscheln mit Knopf im Ohr.

Sehe mich im Wald verschwinden. Tribitt, trabatt, trobott. Sehe mich aufwärts wackeln. Steil der Weg aber doch entgegenkommend. Jetzt immer mehr lockend: die Bäume. Ein Stück weiter oben zeigt sich der Bach wieder frei: „He! Sieh mich an! Ich bin es, das Purzeln hier links unten. Da herubum, dort herubum, herubunter, im Kreis, weibeiter, um den Stein, transparent. Mach ein Foto von mir. Sieh, wie durchsichtig ich bin, sieh mein Seidenkleid! Billig und blitzsauber, mein Gewässer!“ Und ich? Planlos bleib ich, äug ich, dreh mich um, bleib stehen, nick kurz ein, als wäre ich mein Pferd. Sekundenschlaf. Was blitzt da oben? Elektroröhren leuchten neonfarben zwischen Tannenwipfeln. He? Spinn ich? Das neue Waldweltraumprogramm? Zwerg Nano hüpft aus der noch grünen Brombeere, die stolz sich zeigt am Wegesrand. Fehlt grad noch der Teufel: „Hahaha, du Tebeppabateber bin längst bei dir! Lasset uns das Maul weit aufmachen und Mr. Faynman‘s Nano-Chirurgen verschlucken! Unsere neuen Molekularmaschinen können Zellen bauen - ebenso wie Organe.“ Also bitte, Mr. Devil, ich hätt‘ gern eine Bauchspeicheldrüse, eine Leber und einen Brustwirbel. Was? Kost gar nichts? Nicht mal ein Gebet? „Das Glauben solltet ihr den Religionen überlassen“ murrt die Erde nebenan und macht Turnübungen.