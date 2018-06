Waldbad Enz lädt zum Nachtschwimmen

Das Waldbad Enz öffnet am kommenden Samstag, 30. Juni seine Tore bis spät in die Nacht und lädt zum ersten Nachtschwimmen unter freiem Himmel.

Dornbirn Zum ersten Mal in dieser Badesaison besteht die Möglichkeit in der Nacht unter freiem Sternenhimmel zu schwimmen. Vor allem die besondere Atmosphäre im Waldbad Enz machen diesen Abend einzigartig. Am Samstag, 30. Juni wird der Badetag bis in die Nacht hinein verlängert. Für Spät- bzw. Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit bis 23 Uhr ins Bad zu gelangen. Für das Nachtschwimmen gelten die ermäßigten Tarife der Abendkarte.