Wald- und Buschbrand auf Zypern vorerst unter Kontrolle

Ein Wald- und Buschbrand, der sich seit Sonntag nordwestlich der zypriotischen Hafenstadt Limassol ausbreitete, ist am Montag vorerst unter Kontrolle gebracht worden. Nach Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums wurden bis zu zehn Quadratkilometer Busch- und Waldgebiet nahe der Ortschaft Alassa zerstört, berichtete der staatliche zypriotische Rundfunk am Montag. Menschen seien nicht verletzt worden, allerdings seien Nutztiere und Ställe den Flammen zum Opfer gefallen.

Trotz des Löscharbeiten zahlreicher Hubschrauber und Löschzüge gebe es immer wieder ein Auflodern der Flammen, berichtete die Zeitung "Cyprus Times" am Montagmittag. Auch wurden für den Nachmittag wieder starke Winde erwartet, nachdem es am Morgen fast windstill gewesen war, so dass die Flammen erneut massiv angeheizt werden könnten, wie es beim griechischen Nachrichtensender ERTnews hieß.