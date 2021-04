Walchhofer zu rauen Tönen in ÖSV-Wahl: "Unvorstellbar"

Michael Walchhofer hat die rauer werdenden Töne im Wahlkampf um die Präsidentschaft im Österreichischen Skiverband alles andere als erfreut zur Kenntnis genommen. "Die Richtung, in die es jetzt geht, war für mich unvorstellbar. Da werden Gerüchte gestreut und Unwahrheiten verbreitet, regelrecht mit Schmutz geworfen. Das ist nicht mein Stil, davon distanziere ich mich klar", sagte der Salzburger im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" vom Donnerstag.

In den vergangenen Wochen mehrten sich die Berichte über Unstimmigkeiten im Hintergrund. Walchhofer ist darüber durchaus überrascht. "Vielleicht war es auch mein Fehler, dass ich zu blauäugig war und nicht gedacht habe, wie wichtig das Strippenziehen hier sein wird", sagte er über aktuelle Entwicklung.

Walchhofer stellt sich auch auf weitere Personen ein, die in den kommenden Wochen ins Rennen um den ÖSV-Vorsitz einsteigen könnten. Als Kompromisskandidatin wird die ehemalige FPÖ-Sportministerin Susanne Riess ins Spiel gebracht. "Ich hatte immer wieder einmal Kontakt mit ihr und halte sie für eine kompetente und erfahrene Person", sagte Walchhofer über die amtierende Präsidentin der Österreichischen Sporthilfe. Ein Kompromisskandidat könne für den heimischen Skisport "momentan vielleicht gar nicht die schlechteste Möglichkeit sein".

Auf seine Kandidatur werde er jedoch nicht verzichten, so Walchhofer. Er sehe sich durch das bisherige Feedback der Landespräsidenten bestärkt. "Wenn dann ein anderer Kandidat gewinnt, bin ich keinesfalls beleidigt", meinte der Abfahrtsweltmeister von 2003. "Was mich jetzt stört, sind aber die Gerüchte, die über meine Person verbreitet werden, wonach ich z.B. Abmachungen mit einzelnen Verbänden getroffen hätte. Das ist schlicht falsch und das wissen die Leute sogar, die so etwas behaupten, und sie tun es trotzdem."