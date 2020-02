Waitz wird wegen Brexit dritter EU-Abgeordneter der Grünen

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat auch Folgen für das Europaparlament. 27 der 73 freiwerdenden Mandate werden für demografische Korrekturen in 14 EU-Staaten verwendet. Österreich bekommt einen 19. Sitz dazu - der gebürtige Wiener Thomas Waitz, ein Biobauer in der Steiermark, wird diese Woche in Straßburg als dritter grüner Europaabgeordneter angelobt.

"2020 muss die EU-Kommission endlich effektive und konkrete Maßnahmen gegen die Klimakrise liefern. Die EU-Agrarpolitik braucht eine 180-Grad-Wende und ein Ende der klimaschädlichen Subventionen. Eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft bedeutet Förderung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, von Biodiversität und Klimaschutzmaßnahmen statt der Erhaltung des Status quo für die Agrarindustrie", teilte Waitz anlässlich seiner Angelobung in einer Aussendung am Montag mit. Auch die Beziehungen zum Westbalkan werden ein Schwerpunkt von ihm sein.

Waitz ist von November 2017 bis zum Frühjahr schon einmal im EU-Parlament gesessen, nachdem er das dortige Mandat von Ulrike Lunacek übernahm. Seit November 2019 ist er Ko-Parteivorsitzender der Europäischen Grünen Partei. Im Europaparlament wird der Biobauer Mitglied im Agrarausschuss, Petitionsausschuss sowie dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und dem zugehörigen Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung sein. Weiters wird er Mitglied der Delegation zu Bosnien-Herzegowina und Kosovo und der Delegation für den parlamentarischen Stabilitäts-und Assoziationsausschuss EU-Montenegro sein.

Neben Waitz verfügen Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im EU-Parlament, und Sarah Wiener über die zwei restlichen Mandate.