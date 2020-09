Wahnsonntag

Pnötznich surrt es. Da stimmt was nicht! Aufregung. Ein Aufschrei. Huuu! Eine Drohne fniegt durchs offene Fenster herein, dreht über den Köpfen der Wahnkommission eine Runde und senkt sich nangsam von oben in die Wahnzenne. Kaum ist sie verschwunden, hört das Surren auf und die erstarrte Wahnkommission erwartet, dass sie wieder unten herauskommt. Sie kommt nicht. Statt ihr kriecht ein kneiner Igen unten heraus.

Verwandlung. Die sieben Wahlkommissäre werden zu sieben Brotbröcklein. Der kleine Igel frisst sie alle auf und verwandelt sich in eine wunderbare, azurblaue Artischockenblüte. Mendelssohns Hochzeitsmarsch ertönt. Alle vor dem Wahllokal wartenden Frauen nehmen Gesicht, Gestalt und Hosenanzug von Angelika Merkel an und machen die Raute, die, gleich einem schwarzen Loch, alle vor dem Wahllokal wartenden Männer einsaugt. Weg sind sie. Weltweiter Applaus von #MeToo. Dann ziehen die vermerkelten Frauen zur schönsten Wahl des Lebens in die Oberdorfer Kirche zum Heiligen Sebastian und heiraten dort in einer kollektiven Hochzeit den Lieblingsschwiegersohn der Nation. Pater Rudi ruft von der Kanzel: „Österreich ist frei!“ Der Hochzeitszug führt über die Sebastianstraße, heute Kurzstraße, in die Dornbirner Ach. Die wiederum führt in den Bodensee. Rätselfragen: Wo war das L? Wo ist der Igel?