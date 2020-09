Wahnergebnis

Freuen wir uns! Die Zukunft ist da! Wo? Dada: 36 gerade & ungerade GemeindevertreterInnen wurden am netzten Wahnsonntag angekreuzigt:

Noch am Wahnabend drehte auf dem K&K Verlustplatz die Ampel plötzlich durch und schaltete wie verrückt alle Farben. Dann blieb sie infolge Kurz-Schluss defekt auf schwarz stehen. Die Partei der GERADEN zeigte sofort den neuen Regierungsgruß. Dabei warfen sie sich chinesisch per Kotau in 1,5 Meter Abstand vor der defekten Ampel nieder und berührten mehrmals mit der Stirn den schmierigen Boden. Die Partei der UNGERADEN schrie empört: „Ländler statt Abständler!“ Die UNTEILBAREN brüllten: „Zeit, die Geister aufzuwecken, statt hinter Masken sich verstecken!“ Die TEILBAREN riefen: „Was sind das für Idioten, die uns den freien Schnauf verboten?“

Ganz hinten trippelte der kleine Igel mit einer türkisen Tafel inmitten der Nadeln: „Die Eltern des kleinen Sebastian werden dringend ersucht, ihr Kind vom Ballhausplatz abzuholen. Er macht Europa kaputt!“ (zit.)