Wahlzeugen aus allen Lagern bei SP-Befragung

Die neue Leiterin der Wahlkommission bei der SPÖ-Mitgliederbefragung Michaela Grubesa setzt auf einen möglichst transparenten Auszählungsvorgang. Daher will sie Wahlzeugen aller drei Kampagnen einladen, beim gesamten Prozess persönlich anwesend zu sein. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verzichtet auf das Angebot. Sie habe vollstes Vertrauen in die Wahlkommission, teilte die Amtsinhaberin Grubesa mit.

Grubesa hat die Leitung der Wahlkommission übernommen, da sich Harry Kopietz am Donnerstag aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hat. Rendi-Wagner zeigte sich - in einem der APA vorliegenden Schreiben - der neuen Vorsitzenden gegenüber zuversichtlich, dass diese die Arbeit "gut machen" werde.

Grubesa merkt an, dass es zuletzt viel Unruhe und Unsicherheit in der Sozialdemokratie gegeben habe. Für die Wahlkommission gebe es bei dieser Wahl deshalb das Ziel, die Abwicklung der Befragung so transparent, unparteiisch und unangreifbar wie möglich zu machen: "Als Wahlkommission ist uns nicht wichtig, wer gewinnt, sondern dass der Prozess fair und nachvollziehbar verläuft." Am Ende müsse ein geprüftes, nachvollziehbares und unstrittiges Ergebnis stehen.