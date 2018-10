Wahlwiederholung Deutschkreutz: Kölly bleibt Bürgermeister

Manfred Kölly (LBL) ist am Sonntag als Sieger aus der Bürgermeisterstichwahl in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) hervorgegangen. Trotz der laufenden Ermittlungen gegen den amtierenden Ortschef wegen Amtsmissbrauchs stimmten 56,2 Prozent der Wähler für Kölly. Sein Konkurrent Andreas Kacsits (ÖVP) erhielt 43,8 Prozent.

Andreas Kacsits zeigte sich trotz der Niederlage im Gespräch mit der APA “sehr zufrieden” mit dem Ergebnis. Schon das Erreichen der Stichwahl sei als Erfolg zu verbuchen. “Vor allem können wir uns nach einem langen Wahlkampf immer noch in den Spiegel schauen”, spielte Kacsits auf die Vorwürfe gegen Kölly an. Dieser war am Sonntag telefonisch für die APA nicht erreichbar.