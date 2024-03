Wahlkartenrekord für Stichwahl in Salzburg

Für die Bürgermeister-Stichwahl am kommenden Sonntag in der Stadt Salzburg wurden 15.203 Wahlkarten beantragt - so viele wie noch nie. Für den ersten Wahlgang vor zwei Wochen waren es 13.741 Wahlkarten. Rückschlüsse auf eine steigende Wahlbeteiligung am Sonntag sind aber nur bedingt möglich, denn an diesem Wochenende beginnen auch die Osterferien. In der ersten Runde am 10. März lag die Wahlbeteiligung jedenfalls bei 54,3 Prozent. Wahlberechtigt sind 112.733 Personen.

Zu Wahl stehen übermorgen noch Vizebürgermeister Bernhard Auinger von der SPÖ und Gemeinderat Kay-Michael Dankl von der KPÖ plus. Auinger lag mit 17.547 Stimmen (29,4 Prozent) nur knapp vor Dankl, der es auf 16.726 Stimmen (28,0 Prozent) brachte, die Differenz betrug also nur 821 Stimmen oder 1,4 Prozentpunkte.