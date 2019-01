Wahljahr 2019: Kärntner SPÖ will Ergebnisse verteidigen

Die Kärntner SPÖ will bei den im Jahr 2019 anstehenden Wahlen ihre zuletzt erreichten Ergebnisse verteidigen. Wie Landesparteivorsitzender und Landeshauptmann Peter Kaiser am Freitag sagte, seien die Schlagworte für das begonnene Jahr "Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität".

Im März stehen die Arbeiterkammerwahlen an: “Mit 76,9 Prozent gilt es ein historisch großartiges Resultat in Kärnten zu verteidigen”, sagte Kaiser. In die Nähe dieses Ergebnisses zu kommen wäre eine Sensation, aber auch “eine erste deklarierte Zielsetzung”. Bei den EU-Wahlen erreichte die SPÖ in Kärnten zuletzt 32 Prozent, hier nannte Kaiser für Mai “30 Prozent plus” als Ziel. Und in Bezug auf die Querelen mit der Bundespartei bei der Listenerstellung meinte Kaiser: “Es wird von unserer Seite keine angezogene Handbremse, sondern Vollgas geben.” Die Wahlbeteiligung zu steigern, sei bei der EU-Wahl ebenso beabsichtigt, wie bei den ebenfalls heuer anstehenden ÖH-Wahlen.