Verwirrung über Wahlergebnis in Thailand

Einen Tag nach der Parlamentswahl in Thailand herrscht Unklarheit über das Ergebnis. Die Wahlkommission teilte am Montag mit, nach vorläufigen Ergebnissen habe die oppositionelle Pheu Thai Partei 138 Sitze im Repräsentantenhaus errungen. Auf die Partei des Armee-Lagers, Palang Pracharat, entfielen 96 der insgesamt 500 Mandate. Das amtliche Endergebnis werde jedoch erst am 9. Mai bekanntgegeben.

Zuvor hatten Zwischenergebnisse die der Armee nahestehende Partei knapp in Führung gesehen. Die Spitzenkandidatin von Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, sprach umgehend von Wahlbetrug. Es seien Stimmen gekauft worden, erklärte sie und kündigte an, gegebenenfalls gerichtlich gegen das Ergebnis vorzugehen. Zudem werde sie sich mit anderen oppositionellen Parteien um die Bildung einer Regierung zu bemühen. Es war die erste Wahl seit dem Militärputsch von 2014.

Die Partei Palang Pracharat will erreichen, dass der Chef der Militärregierung, Prayuth Chan-Ocha, im Amt bleibt. Er hatte vor fast fünf Jahren die damalige gewählte Regierung entmachtet, die in Verbindung zum im Exil lebenden früheren Regierungschef Thaksin Shinawatra stand. Dessen Partei Pheu Thai ist gegenwärtig die wichtigste Oppositionskraft. Sie hatte seit 2001 jede Wahl gewonnen.

Im Internet äußerten sich viele thailändische Nutzer verwundert, dass die Beteiligung trotz langer Schlangen in vielen Wahllokalen lediglich bei 65,9 Prozent gelegen haben soll. Zudem gab es nach ersten Angaben knapp zwei Millionen ungültige Stimmen. In einem Video ist zu sehen, wie ein Soldat die Stimmzettel von anderen Soldaten kontrolliert, bevor diese in die Urne geworfen werden.

Prayut war mit klarem Startvorteil in die Wahl gegangen. Der künftige Premier wird von beiden Kammern des Parlaments gemeinsam gewählt. Durch die sicheren 250 Sitze im Senat bräuchte er im Repräsentantenhaus also lediglich noch 126 Mandate. Allerdings wäre er nach den bisherigen Zahlen dann nur Chef einer Minderheitsregierung. Im Regierungsalltag wäre er auf Partner angewiesen, um Gesetze durchzubringen.

Ursprünglich war erwartet worden, dass Pheu Thai stärkste Partei wird: Das Lager des umstrittenen Ex-Premiers Thaksin Shinawatra hatte seit 2001 alle Wahlen gewonnen. Der schwerreiche Ex-Premier lebt inzwischen im Ausland, mischt in Thailands Politik aber immer noch mit. Das Militär unternahm große Anstrengungen, um seinen Einfluss zu mindern. Rund um die Wahl galten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Manche halten neue Straßenproteste für möglich, falls sich der Wahlsieg der Militärs bestätigt.