Wahl von KTM-Chef Pierer zum neuen oö. IV-Präsidenten

KTM-Chef Stefan Pierer soll laut Wahlvorschlag in der Vollversammlung der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) Montagnachmittag zum neuen Präsidenten bestimmt werden. Der 65-Jährige, zu dessen Pierer Industrie AG die Pierer Mobility mit KTM, Husqvarna und GasGas gehört, ist seit 2016 Vizepräsident. Wegen seiner Finanzhilfe für der ÖVP in der Ära Kurz ist er nicht unumstritten.

2017 leistete Pierer im Wahlkampf an die Türkisen von Sebastian Kurz eine Großspende. Dazu wurde er auch in den Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen. Dass er mit jenen gut 430.000 Euro möglicherweise einen Gesetzeskauf beabsichtigt habe, wies er von sich. Protest hagelte es auch für Förderung des Landes Oberösterreich für den Bau der KTM Motohall, ein Motorradmuseum in Mattighofen. Diese Millionen-Euro-Subvention wurde von Kritikern als "Gabe der Landespolitik an einen Großspender der ÖVP" angesehen. 2019 outete sich Pierer als Gegner einer uneingeschränkten Elektromobilität.