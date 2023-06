Wahl in Sierra Leone: Oppositionschef ortet Attentatsversuch

Einen Tag nach Wahlen im westafrikanischen Sierra Leone hat Präsidentschaftskandidat Samura Kamara Sicherheitskräften ein versuchtes Attentat auf ihn vorgeworfen. Polizisten umstellten am Sonntagabend die Zentrale der Oppositionspartei APC, deren Kandidat Kamara als einziger aussichtsreicher Herausforderer des amtierenden Präsidenten Julius Maada Bio gilt.

Die Wahl in dem Land mit etwa 8,8 Millionen Einwohnern ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den zwei größten Parteien, die jeweils Rückhalt in verschiedenen Volksgruppen und Regionen haben. 2018 war der damalige Regierungskandidat Kamara in einer Stichwahl gegen Bio knapp unterlegen. Umfragen sahen den sehr beliebten Ex-Militär Bio auch in diesem Jahr vorne, obwohl sich die Wirtschaftslage in dem kleinen Küstenstaat deutlich verschlechtert hat. Fast zwei Drittel aller jungen Menschen sind arbeitslos. Bei der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten durch staatliche Sicherheitskräfte kamen im vergangenen August mehr als 20 Demonstranten und sechs Polizisten ums Leben.