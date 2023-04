Wahl in Paraguay - Dominante Colorado-Partei bangt um Macht

In Paraguay sind am Sonntag knapp fünf Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, einen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Die seit 75 Jahren mit einer fünfjährigen Unterbrechung regierende konservative Colorado-Partei muss nach Umfragen um den Verlust der Macht bangen. Sie schickt den Wirtschaftswissenschafter Santiago Peña (44) ins Rennen. Oppositionskandidat ist Efraín Alegre (60). Der Präsidenten ist in dem südamerikanischen Land auch Regierungschef.

Im Ausland wird die Wahl besonders aufmerksam von China und Taiwan beobachtet. Paraguay ist eines von nur 13 Ländern, das formelle diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhält. Während der frühere Finanzminister Peña am Status nichts ändern will, hat Alegre von der Radikal-Liberalen Partei die diplomatischen Beziehungen kritisiert. Er monierte, dadurch werde der Verkauf von Soja und Rindfleisch an China erschwert. Die einflussreichen Landwirte in Paraguay wünschen sich schon lange die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu China, weil sie sich dadurch bessere Exportchancen ausrechnen. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und geht gegen jede ausländische Regierung vor, die die Insel als eigenständig anerkennt.

Alegre kündigte im Wahlkampf an, gegen die Korruption vorzugehen und sozialen Ausgleich zu schaffen. Der Oppositionskandidat könnte auch von den jüngsten Korruptionsvorwürfen gegen hochrangige Mitglieder der Colorado-Partei profitieren. Zuletzt setzten die USA den Parteivorsitzenden und paraguayischen Ex-Präsidenten Horacio Cartes sowie den amtierenden Vizepräsidenten Hugo Velázquez auf die Sanktionsliste. Alegre nannte ihn den "Pablo Escobar von Paraguay". Die USA hatten im Jänner Cartes und den amtierenden Vizepräsidenten Hugo Velazquez wegen Korruptionsvorwürfen mit Sanktionen belegt.

Amtsinhaber Mario Abdo Benítez darf aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht erneut antreten. Der künftige Präsident wird aller Voraussicht nach gezwungen sein, die staatlichen Ausgaben zu kürzen, die während der Coronavirus-Pandemie ausgeweitet worden waren. Allerdings hat extreme Armut in Paraguay zugenommen. Die Neuverschuldung in dem landwirtschaftlich geprägten Land war im vergangenen Jahr auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts angestiegen. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in den vergangenen vier Jahren sank auf 0,7 Prozent.

In Paraguay wird die Präsidentschaftswahl in nur einer Runde entschieden. Erste Ergebnisse werden gegen 19.00 Uhr (01.00 Uhr MEZ in der Nacht auf Montag) erwartet. Neben dem Präsidenten werden am Sonntag auch der Senat, die Abgeordnetenkammer und die Gouverneure neu gewählt. Die bisherige Regierungspartei Partido Colorado hat die paraguayische Politik jahrzehntelang dominiert. Während der Diktatur unter dem deutschstämmigen Machthaber Alfredo Stroessner (1954-1989) hatte sie überhaupt ein Monopol innegehabt.