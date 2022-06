Wahl in Kolumbien: Ex-Guerillero gegen Multimillionär

Egal wer die Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag in Kolumbien gewinnt, das südamerikanische Land steht vor einer historischen Zäsur. Denn die traditionellen konservativen Parteien haben bereits verloren. Um die Präsidentschaft konkurrieren der frühere Guerillakämpfer Gustavo Petro und der steinreiche Bauunternehmer und Populist Rodolfo Hernández.

Wenige Tage vor der Abstimmung sind der linke und der unabhängige populitische Kandidat in Umfragen beinahe gleichauf. Laut der Zeitung "El Tiempo" lag Bogotas Ex-Bürgermeister Gustavo Petro (44,9 Prozent) zuletzt knapp vor dem ehemaligen Bürgermeister von Bucaramanga und millionenschweren Bauunternehmer Rodolfo Hernández (41 Prozent). Andere Umfragen sahen jedoch Hernández knapp vorne.

Auf den letzten Metern versuchen Petro und Hernández, die Unentschlossenen für sich zu gewinnen. 45 Prozent der Wahlberechtigten - überwiegend junge Kolumbianer - waren in der ersten Runde der Abstimmung fern geblieben. Vorbei sind die Zeiten der öffentlichen Reden, der Debatten und des Fairplay. Jetzt wird der Kampf um die Wählergunst mit Emotionen statt Argumenten ausgetragen.

Bei einem Sieg Petros bekäme Kolumbien erstmals einen linksgerichteten Staatschef. Anstatt wie vor dem ersten Durchgang in komplizierten Reden sein Wirtschaftsmodell zu erläutern, zeigt sich Petro nun auf dem Boot mit einem Fischer, in der Küche mit einer Mutter oder auf dem Feld mit dem Zuckerrohrbauern. Er versucht, das Image des steifen intellektuellen Politikers abzulegen. "Wir haben jetzt einen Gustavo Petro, der viel direkter und einfacher mit den Menschen spricht", sagt sein Wahlkampfstratege Alfonso Prada.

Petro war nach seiner Abkehr von der Guerilla unter anderem Diplomat in Belgien und Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá. Er strebt tiefgreifende Reformen an, dazu zählen Steuern für Vermögende, ein Notprogramm gegen den Hunger sowie die Förderung erneuerbarer Energien.

Petro verspricht eine "Politik der Liebe" und wollte einen respektvollen Wahlkampf führen. Doch Videos, die in der vergangenen Woche öffentlich wurden, sprechen eine andere Sprache. In den geheimen Mitschnitten von Strategietreffen seines Teams geht es in erster Linie darum, Gegner durch Verleumdung zu diskreditieren.