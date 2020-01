Wahl-Alternative in RÃ¶this

Erstmals nach rund 25 Jahren tritt in Röthis eine zweite politische Liste an.

Röthis. Wenn im März diesen Jahres die Gemeinderatswahlen anstehen, haben die Bürger in Röthis erstmals seit langem wieder die Wahl zwischen zwei Listen. Neben der „Gemeindeliste Röthis“ von Bürgermeister Kopf, wird auch die Liste „Wir in Röthis“ rund um drei Gemeindemandatare antreten.

Bürger zur Mitarbeit aufgerufen

In den letzten 25 Jahren gab es in der Gemeinde Röthis, wie in vielen anderen kleineren Gemeinden auch, eine Einheitsliste. Dabei wurden jeweils alle Bürger zur Mitarbeit aufgerufen und gemeinsam wurde eine Liste erstellt, welche die Bevölkerung repräsentierte. Personen aus unterschiedlichen Ortsteilen, Jüngere und Ältere, Frauen und Männer, unterschiedliche Berufe – alle konnten sich und ihre Sichtweisen einbringen. „Natürlich gab es dabei unterschiedliche Meinungen, aber keinen Clubzwang. Die Entscheidungen sind offen, transparent und nachvollziehbar“, sieht Bürgermeister Roman Kopf die Vorteile der Einheitsliste darin, dass es keinen parteipolitischen Hickhack gibt.

Diskussionsveranstaltungen mit den Bürgern

In den letzten Wochen und Monaten hat sich nun um die Gemeindemandatare Gudrun Sturn, Thomas Krobath, Heinz Werner Blum und Eckart Kern die Liste „Wir in Röthis“ formiert. Bei einer ersten Infoveranstaltung am vergangenen Wochenende informierten die Listengründer über ihre Vorhaben und luden zur Mitarbeit ein. „Um weiterhin eine tolle Wohngemeinde zu bleiben, braucht es eine mutigere Politik“, meint dazu Gudrun Sturn, und es sei besonders wichtig, dass offener und transparenter diskutiert und gehandelt werde. Dies konnte aber Bürgermeister Roman Kopf so nicht stehen lassen: „ Die Gemeindeliste Röthis ist stets daran interessiert, die Sichtweise der Bevölkerung zu kennen“, und verwies darauf, dass es in der zu Ende gehenden Gemeindevertretungsperiode zahlreiche öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltungen gab.

Wähler bekommt Alternative