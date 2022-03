Wagner auf Wachstumskurs

Die Themen unserer Zeit: Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit, damit beschäftigen sich die derzeit rund 85 Mitarbeiter(innen) des Familienbetriebs jeden Tag.

Der Markt, in dem sich das Unternehmen bewegt, ist groß und wird jeden Tag größer. Darum stehen die Zeichen für Wagner klar auf Wachstum. Mit dem neuen Produkt, der Vorfertigung von funktionsfertigen Anlagen, wird zusätzlich mit einem Wachstumsschub gerechnet. Nach vielen Investitionen in Gebäude und Infrastruktur, liegt daher aktuell der Fokus klar auf der Ausbildung und Weiterentwicklung und auf der Integration neuer Mitarbeiter(innen). „Eine Arbeit mit Sinn in einem kollegialen Team zum Wohlfühlen“, ist sich Geschäftsführer Martin Wagner sicher.