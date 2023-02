Wagenknecht- und Schwarzer-Ukraine-Kundgebung in Berlin

Nach den Gedenkveranstaltungen am ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer für diesen Samstag (14.00 Uhr) am Brandenburger Tor in der deutschen Hauptstadt Berlin zu einer Kundgebung aufgerufen. Sie steht unter dem Motto "Aufstand für Frieden" und schließt an eine gemeinsame Initiative Wagenknechts und Schwarzers an.

Sie hatten ein "Manifest für Frieden" veröffentlicht, über das seit rund zwei Wochen kontrovers diskutiert wird. In dem Papier warnen sie vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs, fordern Kompromisse "auf beiden Seiten" und plädieren an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, "die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen" und sich "an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen" zu setzen. Insgesamt sind 10.000 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet. Mehr als 620.000 Menschen hatten laut Zählung auf der Seite "change.org" bis zum Freitag mit ihrer Unterschrift ihre Zustimmung zu dem "Manifest" erklärt.