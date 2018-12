Wagenknecht kritisiert G-20-Vorsitz Saudi-Arabiens

Die deutsche Linkspolitikerin Sahra Wagenknecht hat die geplante Übergabe des G-20-Vorsitzes an Saudi-Arabien Ende 2019 kritisiert. "Der islamistischen Kopf-ab-Diktatur Saudi-Arabien den G20-Vorsitz zu überlassen, bedeutet, dieses Format endgültig zu diskreditieren", sagte die Linke-Fraktionschefin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Das Königshaus bezeichnete sie als "Mörder-Regime".

Saudi-Arabien übernimmt den G-20-Vorsitz am 1. Dezember 2019 für ein Jahr von Japan, das seit dem Gipfel in Buenos Aires am Samstag die Führungsrolle hat. Saudi-Arabien ist aber bereits jetzt Teil einer Troika der aktuellen, zurückliegenden und künftigen Präsidentschaft, die sich bei der Gipfelplanung abstimmt. Wo genau der Gipfel 2020 stattfindet, ist noch unklar.