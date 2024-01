Waffenstillstand zwischen Militär und Rebellen in Myanmar

In den seit Monaten anhaltenden Kämpfen zwischen dem Militär und Rebellengruppen im Norden Myanmars hat China einen Waffenstillstand vermittelt. Beide Seiten hätten sich auf eine sofortige Einstellung der Kämpfe sowie den "Abzug des Militärs und die Lösung relevanter Streitigkeiten und Forderungen durch friedliche Verhandlungen" geeinigt, erklärte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Freitag. Die Militärjunta bestätigte den Waffenstillstand.

Die Gespräche unter der Vermittlung Pekings fanden demnach am Mittwoch und Donnerstag in der chinesischen Stadt Kunming an der Grenze zu Myanmar statt. Für welche Gebiete der Waffenstillstand gilt, gab Außenamtssprecherin Mao nicht an.