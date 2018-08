Waffenlobbyist Mensdorff-Pouilly wird seine Fußfessel los

Der burgenländische Waffenlobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly wird seine Fußfessel los, die er nach seiner Verurteilung im Prozess um das Blaulicht-Funksystem Tetron verordnet bekommen hat. Mit Freitagvormittag wurde der entsprechende Vollzug an die Justizanstalt übermittelt, berichtet der "Standard" mit Verweis auf Bernhard Kolonovits, Vizepräsident des Landesgerichts Eisenstadt.

Damit muss “der Graf”, wie er gerne in den Medien tituliert wird, nur die Hälfte seiner achtmonatigen unbedingten Strafe verbüßen, so die Zeitung. Die Strafe selbst hat er in seinem burgenländischen Schloss Luising abgebüßt, wobei der leidenschaftliche Waidmann mit einem Jagdverbot belegt wurde.