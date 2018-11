Wäschekonzern Palmers weiter in schwierigem Fahrwasser

Der Wäschekonzern Palmers blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende Jänner) zurück und erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 ein negatives Ergebnis. Das Traditionsunternehmen konnte 2017/18 den Umsatz stabil halten, rutschte operativ und vor Steuern aber ins Minus.

Vor allem höhere Personal- und sonstige Aufwendungen ließen im abgelaufenen Geschäftsjahr das Betriebsergebnis von 1,78 Mio. auf -0,2 Mio. Euro einbrechen. Außerplanmäßige Wertberichtigungen für Anteile an Palmers Deutschland in Höhe von 3,1 (2,8) Mio. Euro belasteten das Finanzergebnis zusätzlich. Das für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 budgetierte positive Ergebnis werde aus heutiger Sicht nicht erreicht werden, teilen die Vorstände Marc und Tino Wieser sowie Matvei Hutmann im heute, Freitag, im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlichten Geschäftsbericht mit.

Die Palmers-Aktivitäten gliedern sich in zwei Geschäftsbereiche, die Marken “Palmers” und “p2 Wäsche”. Wesentliche Beteiligungen gibt es neben Deutschland in Italien, Kroatien, Tschechien, der Slowakei und in Hongkong.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr habe sich der Konsum in der Wäschebranche verhalten gezeigt, in Österreich soll er sich laut Berichten sogar negativ entwickelt haben, erläutern die Vorstände. Der Umsatz in Österreich habe sich flächenbereinigt um 3,2 Prozent verringert. In Österreich werden 118 Filialen betrieben.