Wärmepumpenmarkt legte im ersten Halbjahr weiter zu

Energie- und Klimakrise beflügeln den Markt für Wärmepumpen in Österreich. Wie der Branchenverband Wärmepumpe Austria am Freitag mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 35.404 Wärmepumpen verkauft, das entspricht einem Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Grundlage für das Wachstum waren Nachholeffekte aus dem Vorjahr, der höhere Marktanteil beim Heizungstausch und eine deutlich bessere Verfügbarkeit. Für 2024 rechnet der Verband allerdings mit einer Eintrübung.

"Die Aufträge aus 2022 wurden größtenteils abgearbeitet und die Verfügbarkeit von Wärmepumpen hat sich deutlich verbessert. Die Nachfrage und der Ausblick sind jedoch getrübt", sagte Verbandspräsident Richard Freimüller laut Aussendung. Die Gründe für die sinkende Nachfrage seien vielfältig: So werde sich etwa der Rückgang der Bautätigkeit, speziell im Wohnbau, negativ auf den Heizungsmarkt auswirken. Dazu kämen sinkende Kaufkraft und Investitionsbereitschaft aufgrund der hohen Inflation und der aktuellen Zinssituation.

Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Unsicherheit im Bezug auf die Gasversorgungssicherheit, die den Umstieg auf nicht fossile Heizsysteme angetrieben hatte, würde nun abklingen. Ein weiterer Dämpfer für die Nachfrage sei die negativ wahrgenommene Diskussion zum Heizungstausch in Deutschland und ein EU-Verordnungsentwurf zur Beschränkung von Kältemittel.

Der erwartete Absatzrückgang stelle die Branche, aber auch die Politik vor Herausforderungen. Angesichts der Klimakrise sei eine Umstellung auf nachhaltige Heizsysteme dringend notwendig. Die Bundesförderung "Raus aus Öl und Gas" würde derzeit allerdings etwa zu wenig angenommen. Der Branchenverband forderte den schnellstmöglichen Beschluss des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes (EWG), eine Nachbesserung bei den Förderbedingungen und einen Abbau der Bürokratie. Auch der Mangel an Fachkräften sei ein Problem für die Wärmewende.

Die Rahmenbedingungen für die Umstellung des Heizsystems seien in Österreich aber bessere als in Deutschland. "Die Förderungen sind hoch und bis Ende 2024 beschlossen", hieß es in der Aussendung. Auch den Entwurf zum ausständigen Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG), für dessen Beschluss im Nationalrat eine 2/3-Mehrheit erforderlich wäre, hält der Verband für ausgewogen. Es biete "Betreibern von Öl- und Gasheizungen Übergangsfristen und langfristige Förderungen für den Umstieg".

Die Österreichische Gasbranche, die Hersteller von Gasheizungen sowie die Installateure halten das deutsche Gesetz zum Heizungstausch hingegen für die bessere Variante. Das deutsche Gesetz sei "in vielen Punkten praxisorientierter und pragmatischer als das österreichische Pendant", sagt etwa der Bundesinnungsmeister der Installateure, Manfred Denk. Unterm Strich müssten Geräte in Deutschland zu zwei Dritteln mit Erneuerbaren laufen - wie das zu erreichen ist, werde den Haushalten nicht vorgeschrieben. Der österreichische Entwurf laufe "de facto auf ein Technologieverbot von Gasheizungen" hinaus, kritisiert die Gasbranche. Auf diese Weise würden bestehende intakte (Gas-)Heizanlagen auf Kosten der Haus- und Wohnungsbesitzer vernichtet werden müssen, so die Befürchtung.