Wärme, Wind und Regen setzen Wiener Eistraum zu

Die ungewöhnlich hohen Plustemperaturen der vergangenen Tage bringen die Organisatoren des Wiener Eistraums vor dem Rathaus gehörig ins Schwitzen. Die Wärme in Kombination mit Wind und Regen setzen dem spiegelglatten Untergrund derzeit nämlich stark zu. Deshalb mussten die 880 Quadratmeter große Eislaufterrasse "Sky Rink" und die dorthin führende Rampe vorübergehend gesperrt werden.

"18 Grad Celsius Anfang Februar, Starkregen und Sturm machen heuer den Start in die Semesterferien am Wiener Eistraum zu einer Herausforderung", bedauerte das Stadt Wien Marketing als Veranstalter am Montag. Man werde sich aber so schnell nicht geschlagen geben. "Und so wird unter Einsatz von langjähriger Erfahrung, großem Können und moderner Technik versucht, das Eislaufvergnügen auf dem Rathausplatz bestmöglich aufrecht zu erhalten", wurde versprochen.