Wäldermädchen, das zum Saurier wird

Es begann mit der legendären Sendung „Wetten, dass...?“.

Die damals achtjährige Antonia Sohm saß mit ihrer Familie vor dem Fernseher. „Dort sah ich zum ersten Mal ein Saurier-Kostüm und sagte zu meiner Mutter: ‚So etwas will ich auch einmal haben!‘“ Anfangs wurde sie für ihr Vor­haben belächelt. Die 20-Jährige ist aber eine ziel­strebige junge Frau, die an ihrem Traum festhielt. Nach intensiver Suche wurde sie bei einer chine­sischen Firma fündig. Vor zwei Jahren kam die vier mal drei Meter große Urzeitechse in Vorarl­berg an. Seither sorgt sie mit „Ruby, the Raptor“ für jede Menge Spaß, Staunen und unvergessli­che Momente auf Kindergeburtstagen oder Fir­menfeiern. Durch Training gelingt es Sohm, die Bewegungen des Velociraptors lebensnah wirken zu lassen. Für die 1,60 Meter große Frau bedeutet jeder Auftritt mit dem 20 Kilogramm schweren Kostüm einen Kraftakt.