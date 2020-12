Wälder mit speziellem Geschichtsinteresse verurteilt

Schwurgerichtshof verurteilt 37-Jährigen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung.

Der Arbeiter will zu den Vorwürfen der nationalsozialistischen Wiederbetätigung nicht viel sagen. Er interessiere sich für diese Zeit und sammle deshalb derartige Dinge. Gemeint sind Fahnen, Bilder, Hitlerwein und so weiter. Dass er sich auf Kommunikationsplattformen mit anderen gerne über derartige Themen austauscht, sei Privatsache. Außerdem, so der Angeklagte – wenn jemand Bilder und Fahnen des Diktators Stalin aufhänge, interessiere das niemand. Dabei habe dieser auch eine Menge Leid angerichtet.