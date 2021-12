Währungsturbulenzen in Türkei - Lira auf Rekordtief

Die türkischen Landeswährung Lira ist vor einer erwarteten weiteren Zinssenkung auf ein Rekordtief abgestürzt. Ihr Kurs brach am Montag zum Dollar um bis zu sieben Prozent auf 14,99 Lira ein. Im Jahresverlauf hat die Währung damit etwa die Hälfte ihres Wertes verloren. Das rief die Zentralbank auf den Plan, die bereits zum vierten Mal binnen zwei Wochen am Devisenmarkt intervenierte: Wegen "ungesunder Preisbildung" verkaufte sie Dollar, um die eigene Währung zu stützen.

Präsident Recep Tayyip Erdogan will Insidern zufolge noch am Montag mit dem Chef der Zentralbank, dem Finanzminister und den Vorständen staatlicher Banken über die Talfahrt beraten, wie Reuters erfuhr.

Der Kurssturz der Währung beunruhigt auch die deutsche Wirtschaft. "Weil dadurch Waren aus dem Ausland teurer werden, verringert sich die Nachfrage in der Türkei und deutsche Exporte leiden darunter", sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Dirk Jandura, zu Reuters. So seien die Ausfuhren in die Türkei im August um 30 Prozent eingebrochen. Betroffen seien vor allem Exportwaren wie Maschinen, Autos und Autoteile sowie chemische Produkte. Deutschland ist wichtigster Handelspartner und einer der größten ausländischen Investoren in der Türkei: 2020 betrug das bilaterale Handelsvolumen 36,6 Milliarden Euro.