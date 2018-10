Wählermanipulation-Vorwurf bei Präsidentenwahl in Brasilien

Der linke brasilianische Präsidentschaftskandidat Fernando Haddad hat seinem extrem rechts stehenden Konkurrenten Jair Bolsonaro schmutzige Wahlkampftricks über den Messengerdienst Whatsapp vorgeworfen.

Bolsonaro habe zusammen mit Unternehmern eine “kriminelle Organisation” gegründet, um mit “schmutzigem Geld” über Whatsapp Falschnachrichten zu verbreiten, schrieb Haddad am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Spätestens damit ist in Brasilien eine Debatte über eine mögliche Wählermanipulation über die sozialen Netzwerke entbrannt.

Bei einer Pressekonferenz in Sao Paulo sagte Haddad, über Whatsapp seien Hunderttausende Botschaften an Wähler verschickt worden, “alle falsch”, um die Wahl zu beeinflussen. In die Affäre verwickelt seien “156 Unternehmer”. Der Kandidat der Arbeiterpartei (PT) von Ex-Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva kündigte an, die Bundespolizei und die Wahljustiz einzuschalten – und sich auch an die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) wenden zu wollen.