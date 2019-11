WADA-Gremium fordert vier Jahre Sperre für Russland

Russland droht der vierjährige Ausschluss von Sportwettbewerben und damit auch von Olympia 2020 und 2022. Dieses Strafmaß und weitere Sanktionen empfiehlt das zuständige Gremium der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) aufgrund der Manipulation von Daten aus dem Moskauer Dopinganalyselabor. Über die Umsetzung der Empfehlungen entscheidet die WADA-Exekutive am 9. Dezember.

Russische Sporter dürfen gemäß den Empfehlungen in dem vierjährigen Zeitraum aber bei Erfüllung strenger Voraussetzungen - wie seit 2015 in der Leichtathletik - unter neutraler Flagge an Bewerben teilnehmen. Als weitere Maßnahme soll Russland für vier Jahre die Ausrichtung von internationalen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften untersagt werden. Auch die in St. Petersburg geplanten Spiele der Fußball-EM 2020 könnten betroffen sein.